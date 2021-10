மொட்டை போடும் ஊழியர்களுக்கு ரூ.5,000 மாத ஊக்க தொகை.. முதல்வர் ஸ்டாலின் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார்

Chennai

சென்னை: திருக்கோயில்களில் மொட்டை போடும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வரும் 1749 தொழிலாளர்களுக்கு மாதம் 5 ஆயிரம் ரூபாய் ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும் என்ற திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் நாளை துவங்கி வைக்கிறார்.

இந்து சமய அறிநிலையத்துறை பல்வேறு அதிரடிகளை வெளியிட்டு வருகிறது.. அந்த வகையில் கடந்த மாதம் அமைச்சர் சேகர்பாபு சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருந்தார்.

அதில், "ஒரு கால பூஜை திட்டத்தின் கீழ் உள்ள 12,959 திருக்கோயில்களில் பணிபுரியும் அர்ச்சகர்களுக்கு மாத ஊக்கத் தொகையாக ரூ.1,000 வழங்கப்படும். இதற்காக ஆண்டொன்றுக்கு ரூ.13 கோடி ஒதுக்கப்படும். திருக்கோயில்களின் பாதுகாப்பிற்கென 10,000 பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் நியமனம் செய்யப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.

Sekarbabu, the Minister of Hindu Religious Affairs, had also announced in the Assembly that 1749 workers engaged in the business of shaving in temples would be given an incentive of Rs. 5,000 per month. Accordingly, Chief Minister Stalin will inaugurate the project tomorrow morning.