"டோட்டல் சேஞ்ச்".. நொறுங்கிய இறுக்கம்.. சட்டென மாறிய "கிளைமேட்".. ஸ்நேகத்தை வீசிய பிரதமர் - முதல்வர்

சென்னை: "கடந்த முறை பிரதமர் சென்னை வந்ததற்கும், இந்த முறை பிரதமர் சென்னை வந்ததற்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்களை காண முடிந்தது.. இது தமிழக மக்களுக்கு, இனிய உணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

பல்வேறு அரசு திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க அன்றைய தினம், பிரதமர் வருகையையொட்டி, நேரு விளையாட்டரங்கில் ஆயிரக்கணக்கான பாஜக தொண்டர்கள் குவிந்திருந்தனர்...

இசைக் கலைஞர்கள், நடனக் கலைஞர்களில் பெரும்பாலோர் காவி உடை அணிந்திருந்தனர்.... அதேபோல, அங்கு வந்திருந்த சிறுவர்களும் காவி துண்டு, வெள்ளை வேட்டி, கழுத்தில் ருத்ராட்சம் என்று காவிமயமாக காட்சியளித்தனர்... எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, சிவலிங்கம், பசு மாடு போன்ற ஓவியங்களும் இணைந்து காவிமயமாக காட்சி அளித்தது...

ஆனால், விழா மேடையிலோ, முழுக்க முழுக்க திராவிட நெடி வீசியது.. காரணம், பிரதமரை மேடையில் வைத்து கொண்டே முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசிய பேச்சுக்கள்தான், பாஜகவை உச்சக்கட்டத்துக்கு சூடாக்கிவிட்டன.. பிரதமர் கலந்துகொண்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில் வழக்கமாக நிகழும் பாராட்டுரை என்பதை தாண்டி, வரி பகிர்வு, நிதி பங்களிப்பு உள்ளிட்ட விசயங்களில் ஒன்றிய அரசால் தமிழகம் வஞ்சிக்கப்படுவதை முதல்வர் ஸ்டாலின், மேடையில் சுட்டிக்காட்டினார்.

44 ஆவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளை தமிழகத்தில் கொண்டு வந்தது எப்படி?.. விளக்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

