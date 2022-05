கூரையை பிச்சு கொடுத்த தெய்வம்!அக்கவுண்டில் திடீரென விழுந்த ரூ13 கோடி!அப்புறம் நடந்த ட்விஸ்ட பாருங்க!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் ஹெச்டிஎப்சி வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள் 100 பேரின் வங்கி கணக்குகள் தலா ரூ.13 கோடி டெபாசிட் செய்யப்பட்டதால் வாடிக்கையாளர்கள் இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்தாலும், அவர்கள் வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கொடுக்கிற தெய்வம் கூரையைப் பிச்சுகிட்டு தான் கொடுக்கும் என கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள்.

அதாவது எதிர்பாராதவிதமாக ஒருவருக்கு கிடைக்கும் உதவி பெரிய அளவில் இருந்தால் அதனை இப்படி குறிப்பிடுவார்கள்.

English summary

In Chennai, HDFC Bank's customers were shocked to learn that Rs 13 crore each had been deposited in their bank accounts, but it has been reported that their bank accounts have been frozen.