நீலகிரி உள்ளிட்ட 22 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை கொட்டும் - கொடைக்கானலில் 23 செ.மீ மழை பதிவு!

Chennai

சென்னை: நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட 22 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக, கொடைக்கானலில் 23 செ.மீ. மழையும், கொடைக்கானல் படகு குழாமில் 17 செ.மீ. மழை பதிவாகியிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. நாள்தோறும் வானிலை மையம் வெளியிட்டு வரும் அறிவிப்பில், தமிழகத்தில் மழை தொடர்ந்து நீடிக்கும் என குறிப்பிடப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில், தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக கொடைக்கானல் DRM -ல் 23 செ.மீ. மழையும், கொடைக்கானல், கொடைக்கானல் படகு குழாம் பகுதிகளில் தலா 17 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது. அமராவதி அணை, ஆண்டிபட்டியில் தலா 10 செ.மீ. மழையும், வாடிப்பட்டி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், உசிலம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் தலா 9 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

ஆண்டிபட்டி, பவானிசாகர், சாத்தான்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 8 செ.மீ. மழையும், கொடநாடு, திருமூர்த்தி அணை ஆகிய பகுதிகளில் தலா 7 செ.மீ. மழையும், ராஜபாளையம், வைகை அணை, பில்லிமலை எஸ்டேட், மஞ்சளாறு ஆகிய பகுதிகளில் தலா 6 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

நிலக்கோட்டை, குன்னூர், போடிநாயக்கனூர், கெட்டி, அரண்மனைப்புதூர், குன்னூர் PTO, கோத்தகிரி, தேக்கடி, பெரியகுளம், குப்பணம்பட்டி, செய்யூர் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 5 செ.மீ. மழையும், பிலவாக்கல், மேட்டுப்பட்டி, திருப்பத்தூர், வால்பாறை PTO, துறையூர், திருப்பூர், சத்தியார், பெரியாறு அணை, கிண்ணக்கொரை ஆகிய பகுதிகளில் தலா 4 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

Heavy rain is likely to occur in 20 districts including Nilgiris and Coimbatore tomorrow. Maximum, 23 cm in Kodaikanal, The Meteorological Department has reported that it has rained.