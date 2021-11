சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் வேரோடு சாய்ந்த மரம் சாய்ந்து விபத்து - பெண் காவலர் பலி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சென்னையில் பல பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. கடற்கரை சாலையில் காலை முதலே மழை கொட்டி வருகிறது. தலைமைச்செயலகத்தில் இருந்த நூற்றாண்டு பழமையான மரம் வேரோடு சாய்ந்து அங்கிருந்தவர்களின் மீது விழுந்தது. இந்த விபத்தில் கவிதா என்ற பெண் காலவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மற்றொரு காவலர் படுகாயமடைந்தார்.

வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக மாற உள்ளதன் காரணமாக சென்னையில் நள்ளிரவு முதல் மிதமான மழை பெய்தது. கிண்டி, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், வளசரவாக்கம், வடபழனி, கோயம்பேடு, அண்ணா நகர் மதுரவாயில், பாரிமுனை, அண்ணா சாலை, ராயப்பேட்டை, திருவல்லிக்கேணி, மயிலாப்பூர்,அடையாறு, வேளச்சேரி ஆகிய இடங்களில் மழை பெய்தது.

இன்று அதிகாலை முதல் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. கிண்டி ,பல்லாவரம் ,மீனம்பாக்கம், போரூர், ராமாபுரம்,வளசரவாக்கம், அசோக் நகர், கே கே நகர், பூந்தமல்லி, தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. அதேபோல் மெரினா கடற்கரை, சாந்தோம், மயிலாப்பூர், மந்தைவெளி, பட்டினப்பாக்கம் பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்து வருகிறது. அத்துடன் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று அதிகாலை ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது.

கனமழை பெய்து வருவதன் காரணமாக பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. காலை நேரத்தில் பெய்து வரும் மழையால் பல பகுதிகளில் வெள்ள நீர் தேங்கியதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. வேலைக்கு செல்வோர் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பழமை வாய்ந்த மரம் சற்று முன் விழுந்ததில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பெண் காவலர் கவிதா ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தார். போக்குவரத்து காவலர் படுகாயம் அடைந்துள்ளார். 2 கார்கள் சேதம் அடைந்துள்ளனர். இருசக்கர வாகனங்கள் சேதம் அடைந்துள்ளன. தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் மீட்புப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

சற்று நேரம் வரை தங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த பெண் காலவர் திடீரென மரம் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அங்கிருந்த காவலர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பலரும் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுது வருகின்றனர். தலைமைச் செயலகத்தில் இதுவரை இதுபோன்ற சம்பவம் நிகழ்ந்ததில்லை என்பதால் காலையில் பணிக்கு வந்தவர்கள் அனைவரும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

மரம் விழுந்த விபத்தில் காயமடைந்த போக்குவரத்துக்காவலர் முருகன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். விபத்து நிகழ்ந்த இடத்திற்கு தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு ஐஏஎஸ் பார்வையிட்டார். மீட்புப் பணிகள் நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்து டிஜிபி சைலேந்திர பாபு ஆய்வு மேற்கொண்டார். விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்தினார். காவலர் கவிதாவிற்கு 35 வயதாகிறது. தீபாவளி கொண்டாடப்பட உள்ள நேரத்தில் மரம் விழுந்து காவலர் உயிரிழந்தது காவல்துறையினரிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

It is raining heavily in many parts of Chennai. It has been raining since morning on the beach road. The century-old tree at the headquarters leaned against the roots and fell on those present. A female police died on the spot in the accident. Another guard was seriously injured.