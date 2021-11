கன மழை ரெட் அலர்ட் வாபஸ் - அந்தமானில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி அந்தமானில் உருவாகிறது

Chennai

சென்னை: காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையைக் கடந்ததை அடுத்து தமிழக மக்கள் நிம்மதியடைந்த நிலையில்

அந்தமானில் சனிக்கிழமையன்று புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு பல மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி, தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று கரையை கடந்தது. நேற்று காலை முதலே, தரைக்காற்று பலமாக இருந்ததால், சென்னை உள்பட கடலோர பகுதிகளிலும் கடல் சீற்றத்துடனேயே காணப்பட்டது. கடல் அலையானது 3 அடி முதல் 5 அடி உயரம் வரை ஆர்ப்பரித்து கரையில் மோதியதை பார்க்க முடிந்தது.

ஏற்கனவே சென்னை வெள்ளக்காடான நிலையில் புதன்கிழமை மாலை முதல் வியாழக்கிழமை பிற்பகல் வரைக்கும் 15 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தொடர்ந்து மழை கொட்டி தீர்த்தது. புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் வெளுத்து வாங்கிய மழையால் சென்னையும், புறநகர் பகுதிகளும் வெள்ளக்காடாக மாறியது.

The people of Tamil Nadu are relieved after the depression crossed the border The Meteorological Department has forecast a new depression in the Andamans on Saturday. Due to this, there is a possibility of rain in many districts in Tamil Nadu for the first 4 days today, according to the Meteorological Department.