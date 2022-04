இந்தி படிச்சா வேலை கிடைக்குமா? அப்பறம் ஏன் இந்திகாரங்க இங்க வர்றாங்க? அமைச்சர் பொன்முடி பளீச் கேள்வி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்தி படித்தால் வேலை கிடைக்கும் என்று பலர் கூறினார்கள், ஆனால் பலரும் வட மாநிலத்தில் இருந்து சென்னைக்கு வேலைக்கு வருகின்றனர் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி கூறியுள்ளார்.

கல்வி, சமூக நிதி, கூட்டாட்சி தத்துவம் குறித்த திமுக மாணவர் அணியின் தேசிய மாநாடு சென்னை கடற்கரை சாலையில் இருக்கும் கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்முடி கலந்து கொண்டு மாணவர் அணியினரிடையே பேசினார்.

English summary

Higher Education Minister Ponmudi has said that many said they would get jobs if they studied Hindi, but many were coming to work in Chennai from the northern state.