நீட் தேர்வை இப்படிதான் ரத்து செய்வோம்.. கல்லூரிகளில் மாணவ சேர்க்கை எப்போது.. அமைச்சர் பொன்முடி பளீச்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை ஆகஸ்ட் மாதம் தான் தொடங்கப்படும் எனத் தெரிவித்த உயர்கல்வி துறை அமைச்சர் பொன்முடி, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ராஜன் குழு அளிக்கும் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் நீட் தேர்வு ரத்து செய்ய புதிய சட்டம் இயற்றப்படும் என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாகப் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு ஆன்லைன் மூலமே பாடங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், +2 பொதுத்தேர்வும் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடன் உயர்கல்வி துறை அமைச்சர் பொன்முடி ஆலோசனை நடத்தினார்.

Tamilnadu Higher education minister Ponmudi says college admission will begin in August. The new law will be enacted to ban NEET in Tamilnadu says Ponmudi.