இந்தி படித்தால் அடிமை.. மத்திய அரசை விளாசி ‛‛வண்டு-முந்திரி பருப்பு’’ கதைக்கூறி எச்சரித்த வைரமுத்து

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் கவிஞர் வைரமுத்து தலைமையில் இந்தி மொழி திணிப்புக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதில் கவிஞர் வைரமுத்து பேசினார்.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் வைரமுத்து இந்தி மொழி வண்டு, தமிழ் மொழி முந்திரி பருப்பு என கதைக்கூறி இந்தியை எதிர்க்க வேண்டும் என உணர்ச்சி உரையாற்றினார்.

மேலும் ‛‛ஆங்கிலம் எங்களுக்கு அந்நிய தேசத்து மொழிதானே தவிர, அறிந்த மொழியாக உள்ளது. உள்நாட்டு மொழியாக இந்தி இருந்தாலும் அது அறியாத மொழி, அந்நிய மொழி, எங்களால் அணுக முடியாத மொழியாக உள்ளது. இந்தி படித்தால் ஊமையர்களாக, வாய்பேச முடியாதவர்களாக, அடிமைகளாக, மூன்றாம் தர குடிமக்களாக இருப்பதற்கு வழி செய்கிறது'' என இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டத்தில் கவிஞர் வைரமுத்து பேசினார்.

இந்தியை திணிக்கும் மத்திய அரசு.. ஆட்டை வெட்ட கத்தி தயாராக இருக்கிறது.. வைரமுத்து பரபர பேச்சு

English summary

In Chennai, poet Vairamuthu led a protest against the imposition of Hindi language. Poet Vairamuthu spoke in this. In this demonstration, Vairamuthu made a passionate speech saying that Hindi is a beetle and Tamil is a cashew nut. Poet Vairamuthu spoke at the protest against the imposition of Hindi saying that studying Hindi leads to being dumb, speechless, slaves and third-class citizens''.