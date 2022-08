வந்து நிரம்பும் விநாயகர் சிலைகள்.. தமிழகம் முழுக்க 1.25 லட்சம் இடங்களில் பூஜை! இந்து முன்னணி திட்டம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் 1 லட்சத்து 25 ஆயிரம் இடங்களில் விநாயகர் சிலை வைத்து வழிபாடு நடத்த இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.

இந்தியா முழுவதும் ஆண்டுதோறும் விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு தமிழ்நாடும் விதிவிலக்கல்ல.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா பரவல் காரணமாக விநாயகர் சதுர்த்தி கட்டுப்பாடுகளுடன் கொண்டாடப்பட்டது. தற்போது கொரோனா பரவல் குறைந்துள்ளதால் நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டத்துக்கான ஏற்பாடுகள் களைகட்டியுள்ளன.

English summary

On the occasion of Vinayagar Chaturthi, reports are coming out that Hindu front administrators have decided to worship Vinayagar idols at 1 lakh 25 thousand places across Tamil Nadu.