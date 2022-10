தலைமேல் கடன்! எவ்ளோ பெரிய ஹோட்டல்.. சரவணபவனுக்கு “சிக்கல்” - ரூ.40 கோடியாம் - சென்னை நிலம் “ஜப்தி”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வங்கியில் கடனாக பெற்ற ரூ.25 கோடி பணத்தை செலுத்தாத காரணத்தால் பிரபல தனியார் உணவகமான சரவணபவனுக்கு சொந்தமான நிலத்தை அதிகாரிகள் ஜப்தி செய்து இருக்கிறார்கள்.

தமிழ்நாட்டின் பிரபல சைவ உணவகங்களில் சரவணபவனுக்கு எப்போதும் ஒரு தனி பெயர் உண்டு. சென்னை தொடங்கி தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு முக்கிய நகரங்களிலும், வெளிநாடுகளிலும் சரவணபவன் உணவகத்தின் கிளைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

சென்னை கோயம்பேடு அருகே ஈ.வே.ரா. பெரியார் நெடுஞ்சாலை ஓரம் சரவணபவன் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமாக 7.5 கிரவுண்ட் நிலம் அமைந்து இருக்கிறது.

இனி 5 இல்ல 4 தான்.. எடப்பாடி பழனிசாமியின் சைலண்ட் மூவ்.. 'அஸ்திவாரமே’ - ஆடிப்போன ஓபிஎஸ் டீம்!

English summary

Land near Chennai Koyembedu at EVR Periyar highway owned by Hotel Saravanabhavan seized by Bank officials after court order. The famous hotel got Rs.25 crore debt from the public sector bank and failed repay the debt and interest.