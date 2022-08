ஒரே ஆண்டில் ரூ.2 லட்சம் கோடி முதலீடுகள்! 3 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள்! தொழில்துறையில் அசத்தும் தமிழ்நாடு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தி.மு.க ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற ஒரே ஆண்டில் கொரோனா பரவலையும் சமாளித்து ரூ.2 லட்சம் கோடி அளவுக்குத் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளது. இதன்மூலம் 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் பலனடைய உள்ளனர்.

2021 ஆம் ஆண்டு. கொரோனா வைரஸின் இரண்டாம் அலையில் இந்தியா தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த தருணம் அது. தமிழ்நாடும் விதிவிலக்கல்ல. நாள்தோறும் அதிகரித்த கொரோனா தொற்று; சிகிச்சைப் பலனின்றி இறக்கும் மனிதர்கள் என மக்கள் அச்சத்தில் உறைந்திருந்தனர். கொரோனா பாதிப்பால் அதிக இடர்ப்பாடுகளை தமிழ்நாடும் சந்தித்தது.

இப்படியொரு நெருக்கடியான நிலையில்தான், தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடந்தது. மக்களின் பேராதரவுடன் தி.மு.க வெற்றிபெற்று ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்தது. ஒருபுறம் கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகரித்த நிலையில், அதனைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் வகையில் அரசு திட்டமிட்டு செயல்பட்டது. இதற்கான பலனும் கிடைத்தது.

English summary

Since one year after DMK government comes to power in Tamil nadu, 2 lakhs cores of investment comes to the state it will give 3 lakh people jobs.