25 "புள்ளிகள்" ரெடியாமே.. திணறும் திமுக.. உறைந்த அதிமுக.. குபீரென மலரும் "தாமரைகள்".. பாஜக கணக்கு?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பாஜக எம்பி தேர்தலுக்கு தயாராகி வரும் நிலையில், தமிழகத்துக்கு குறி வைத்து வரும் நிலையில், 25 எம்பிக்கள் வெல்லப் போவது உறுதி என்ற மாநில தலைவர் அண்ணாமலையின் பேச்சு, பிற கட்சிகளுக்கு கலக்கத்தையும், குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் நடக்க போகிறது.. இதற்காக தேசிய கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன.. இதில் பாஜகதான் முதல்நபராக வியூகங்களை வகுத்து வருகிறது.

ஹைதராபாத்தில் பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தில் அமித்ஷாவின் பேச்சு, தென் மாநிலங்களை திரும்பி பார்க்க வைத்தது.

கவனிச்சீங்களா! 4 நியமன எம்பிக்களுக்கும் உள்ள “ஒற்றுமை” -இதான் பாஜகவின் ”ஆபரேசன் சவுத் இந்தியாவா?”

English summary

How is BJP going to win 25 seats and Why is bjp targeting Tamil Nadu and howHow is BJP going to win 25 seats and Why is bjp targeting Tamil Nadu and how 25 எம்பிக்கள் தமிழகத்தில் வெல்ல போகிறார்கள் என்று அண்ணாமலை உறுதிபட கூறியுள்ளார்