"ராஜதந்திரம்".. அந்த பக்கம் ஓபிஎஸ்.. இந்த பக்கம் திமுக.. அசால்ட்டாக காய்நகர்த்தும் எடப்பாடி பழனிசாமி

சென்னை: அதிமுகவில் ராஜ்யசபா சீட்டை பெறுவதற்கு ஏகப்பட்ட பேர் முட்டி மோதிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.. இதில், எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன முடிவெடுக்க போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் காலியாக இருக்கும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிகளுக்கான தேர்தல் அடுத்த மாதம் நடக்க போகிறது..

மொத்தமுள்ள இடங்களில் திமுக 3, அதிமுக 2, காங்கிரஸ் 1 இடத்தில் போட்டியிட உள்ளன. திமுக வேட்பாளர்கள் ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில், அதிமுக சார்பில் இன்னும் இழுபறியே நீடிக்கிறது.

English summary

How is Edapadi Palanisamy going to solve the next mess and will dmk announce fifth candidate எடப்பாடி பழனிசாமி 2 ராஜ்ய சபா சீட்டை யார் யாருக்கு வழங்க போகிறார்