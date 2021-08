ஸ்டாலின் அரசின் முதல் பட்ஜெட்.. செப் 21 வரை எந்த நாளில் என்ன மானிய கோரிக்கை.. முழு விவரம்

Chennai

சென்னை : ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் 21ம் தேதி வரை சட்டப்பேரவை கூட்டம் நடத்த அலுவல் ஆய்வு குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவலை சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்தார்.

ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் 21ம் தேதி வரை சட்டப்பேரவை கூட்டம் சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில்

நடத்தப்பட உள்ளதாகவும், வருகின்ற ஆகஸ்ட் 23 முதல் செப்டம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி வரை மானிய கோரிக்கை விவாதம் நடைபெற உள்ளதாகவும் சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்தார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் அலுவல் ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் சட்டசபை கூட்டத்தை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

