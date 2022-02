தமிழகத்தில் வீடு, வீடாக எத்தனை பேர் வாக்கு சேகரிக்கலாம்?.. புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட தேர்தல் ஆணையம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகள், வேட்பாளர்கள் ஊர்வலம் செல்ல பிப்ரவரி 11-ம் தேதி வரை தடை விதித்து மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பட்ஜெட் தயாரிப்பு.. 5 பேர் குழுவில் இடம்பெற்ற தமிழக அதிகாரி.. யார் இந்த ஐவர்? முக்கிய பங்கு என்ன?

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

English summary

The State Election Commission (SEC) has banned political parties and candidates from marching till February 11 in the run-up to the urban local body elections in Tamil Nadu