இடைத்தரகர்களுக்கு வேட்டு! பட்டா மாறுதல் ஈஸி! நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இது தான்! எளிய வழிமுறைகள் இங்கே

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழக வருவாய்த் துறை வரலாற்றில் பட்டா மாறுதல் உட்பட இன்னும் பல சேவைகளை மிகவும் சுலபமாக்கி பொதுமக்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது அரசு.

ஆன்லைனில் நீங்க பட்டா மாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே படித்து பார்த்து அறிந்துகொள்ளலாம்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

அதே இடம்.. '5 மணி நேரம்'.. ஓபிஎஸ்க்கு போட்டியாக யாகம் நடத்திய ஆர்பி உதயகுமார்..? என்ன திட்டம்!

English summary

How to Change Patta Name in Tamil Nadu Online (பட்டா மாறுதல் செய்வது எப்படி?) : Check out the Online Patta Transfer Or Name Change Procedure Steps in Tamil Nadu.