எல்ஜிபிடிக்யூ+ சமூகத்தினரை எப்படி அழைக்க வேண்டும்? அகராதி வெளியிட்ட தமிழக அரசு! ஏன் இது முக்கியமானது

சென்னை: பிறப்பின்போது ஒருவரின் பால் அடையாளம் உடல்ரீதியாக உறுதிசெய்யப்படுவது அந்தக் காலம். ஒருவர் வளர்ந்து பருவம் எய்த பிற்பாடு தனது பால் அடையாளத்தை முடிவு செய்வதுதான் இந்தக் காலம்.

இதனை ஏற்றுக்கொள்வதே வளர்ந்து வரும் மனித நாகரிகத்திற்குச் சரியானதாகும். அந்தவகையில் தமிழ்நாடு எப்போதும் முன்னோடி மாநிலம்தான்.

மு.கருணாநிதி தமிழ்நாட்டின் முதல்வராகப் பதவியிலிருந்தபோதுதான் 2008 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாகத் திருநங்கையர் நலவாரியம் அமைக்கப்பட்டது. அதற்கு முன்பாக அவர்களின் உரிமைகளை முறையிட அரசு ரீதியாக எந்த அமைப்பு செயல்படவில்லை. அந்த அவலநிலையை அகற்றியதில் மு.கருணாநிதிக்குத் தனி இடம் உண்டு.

"துன்புறுத்த கூடாது".. தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்கள் வழக்கில்.. LGBTQ உரிமையை நிலைநாட்டிய சென்னை ஹைகோர்ட்!

LGBTQplus glossary tamil nadu govt: The Tamil Nadu government is a pioneer in India in providing legal protection for the third gender. Do you know what are the things Karunanidhi and MK Stalin done for this?