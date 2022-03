"காமக்கொடூரம்".. பானிபூரி கடையிலே..13 வயது மொட்டை "கருக்கிய" 4 பேர்! விடாமல் வீடியோ எடுத்த 3 பெண்கள்

Chennai

சென்னை: பள்ளி மாணவிக்கு போதை பொருள் கொடுத்து கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில், ஆண் நண்பர்களுடன் நெருக்கமாக இருந்த 3 மாணவிகள் பற்றிய அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

சென்னை விருகம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் அந்த மாணவி.. 13 வயதுதான் ஆகிறது.. சிறுமி ராமாபுரத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 8ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

மாணவியின் பெற்றோர் பிரிந்து 2வது திருமணம் செய்து கொண்டனர். இதனால், மாணவி தனது பாட்டியின் பாதுகாப்பில் இருந்து வருகிறார்.

அந்த "நடிகர்" யார்.. 13 வயது பிஞ்சுவை மாறி மாறி சீரழித்த 4 காம கொடூரர்.. அதிர்ச்சியில் உறைந்த சென்னை

How were 4 students arrested in the Chennai incident and How did the contact for the 3 girl students come about