சைவம் மட்டுமல்ல.. நான் வெஜ் ஹோட்டலிலும் அரசு பஸ்களை நிறுத்தலாம்.. யூ டர்ன் போட்ட தமிழக அரசு

சென்னை: அரசுப் பேருந்துகளின் தொலைதூரப் பயணங்களின்போது வழியில் நிறுத்தப்படும் உணவகங்களில், சைவ உணவகங்கள் மட்டுமல்லாது அசைவ உணவகங்களிலும் நிறுத்தலாம் என அரசு புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் கழிப்பிட வசதி இலவசமாக இருக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய நிபந்தனைகளைத் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தொலை தூர பயணங்கள் செல்லும் போது உணவுக்காகவும் ஓய்வுக்காகவும் பேருந்துகளை நிறுத்த தற்போது நிறைய சாலையோர உணவகங்கள் வந்து விட்டன. பயணிகளுக்கு வசதியான பல ஹோட்டல்கள் உள்ளன. தனியார் பேருந்துகள் பல சுத்தமான சுகாதாரமான இடங்களில் நிறுத்தி பயணிகளை சாப்பிட வைப்பார்கள்.

அரசுப் பேருந்துகளில் நெடுந்தூரம் பயணம் செய்யும் போது நிறுத்தப்படும் ஹோட்டல்கள் சுத்தமற்றதாக இருக்கும். கழிவறைகளுக்கு செல்பவர்கள் நோய்களை பரிசாக வாங்கிக் கொண்டு வரவேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.

