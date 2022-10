"அப்பா கருணாநிதி இல்லாத இடத்தில், அண்ணா நான் உங்களை வைத்து பார்க்கிறேன்" உருகிய கனிமொழி!

Chennai

சென்னை: அப்பா கருணாநிதி இல்லாத இடத்தில் அண்ணன் ஸ்டாலினை வைத்து பார்ப்பதாக திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி உருக்கமாக பேசியுள்ளார்.

சென்னையில் திமுகவின் 15வது பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் திமுகவின் தலைவராக 2வது முறையாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் திமுகவின் துணை பொதுச் செயலாளர்களில் ஒருவராக கனிமொழி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இது திமுக நிர்வாகிகள் மத்தியில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது.

