அதிமுக ஆட்சியில் தமிழகம் சீரழிந்துவிட்டது.. ஒன்றரை ஆண்டுகளில் சீரமைப்போம்.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியில் கடந்த 10 ஆண்டு காலமாக சென்னை மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதும் மழை பாதிப்பால் சீரழிந்துள்ளது. அதிமுக ஆட்சியில் ஏற்பட்ட பாதிப்பை ஒன்றரை ஆண்டுகளில் சரி செய்வோம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதால் தமிழ்நாட்டில் ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே கடந்த 29ம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்காளில் தொடர்ந்து 3 நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது.

வைர கவசமே கொடுக்கலாமே! ஓபிஎஸ் தேவரின் வாரிசா? வெள்ளிக் கவசத்தை யார் கேட்டது? கொந்தளித்த அதிமுக மாஜி!

English summary

Chief Minister M. K. Stalin has said that we have completed in one and a half years what was not done in 10 years of AIADMK rule.