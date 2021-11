அனைவரது சேவைக்கும் தலைவணங்குகிறேன்.. மக்களைக் காப்போம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி பதிவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. சென்னையில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு மழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது.

சென்னை நகர் பகுதிகள், புறநகர் பகுதிகளில் பேய் மழை கொட்டியது. தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்ததால் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. அனைத்து வித போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

24 மணி நேரமும் சேவை

வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை போலீசார், தீயணைப்பு படையினர், பேரிடர் மீட்பு படையினர் மீட்டனர். இந்த மழை காலத்தில் காவல்துறையினர், மின்வாரிய துறையினர் மற்றும் போக்குவரத்து துறையினர் 24 மணி நேரமும் கடமை தவறாமல் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் நிவாரணப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவரது சேவைக்கும் தலைவணங்குகிறேன் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

போக்குவரத்துக் கழக தற்காலிக ஓட்டுநர், நடத்துநர்களுக்கு பணி நிரந்தரம்... அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தகவல்!.

English summary

Tamilnadu Chief Minister MK Stalin said he bowed to the service of all those involved in the flood relief work. It is noteworthy that Stalin also shared a post by a Netizen who posted a photo of an electrician working