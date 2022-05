"ஐ டோன்ட் லைக்.." அண்ணாமலை கருத்துக்கு நேர் எதிராக சொன்ன குருமூர்த்தி.. பரபரப்பு பேச்சு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் இந்தி திணிப்பை எதிர்ப்போம் என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை பேசியது எனக்கு பிடிக்கவில்லை எனவும், பாஜக இந்த தவறை செய்யக் கூடாது என துக்ளக் ஆண்டு விழாவில் பேசிய அதன் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி கூறியது அரசியலில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சமீபத்தில் நடந்த கூட்டமொன்றில் இந்தியாவில் ஆங்கிலத்திற்கு மாற்றாக அலுவல் மொழியாக இந்தியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என கூறினார்.

அவரது இந்தப் பேச்சு பெரும் சர்ச்சையை உருவாக்கியது. மேலும், பாஜக இந்தி திணிப்பை மேற்கொள்வதை நிறுத்த வேண்டும் என பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் வலியுறுத்திவருகின்றனர்.

English summary

I do not like BJP Tamil Nadu leader Annamalai's statement that we will oppose the dumping of Hindi in Tamil Nadu” Speaking at the Tughlaq anniversary function, its editor Kurumurthy said the BJP should not make this mistake