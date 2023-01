என் ஒப்பந்தத்திற்கு தவம் கிடந்தார்கள்.. அல் நஸர் உடன் இணைய இதுதான் காரணம்.. ரொனால்டோ ஓபன் டாக்!

Chennai

சென்னை: மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியுடனான ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வந்த பின், தன்னை ஏராளமான அணிகள் ஒப்பந்தம் செய்ய முன் வந்ததாக நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், அல் நஸர் அணி நிர்வாகிகளுக்கு தான் வாக்கு கொடுத்ததால் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதாகவும், ஐரோப்பாவில் தன் வேலை முடிவுக்கு வந்ததாகவும் ரொனால்டோ தெரிவித்துள்ளார்.

ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கு முன் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி குறித்தும், உரிமையாளர்கள் குறித்தும் பேசிய கருத்துக்கள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ உடனான ஒப்பந்தத்தை மான்செஸ்டர் யுனைடெட் நிர்வாகம் முடித்துக் கொண்டது.

இதனிடையே பியர்ஸ் மோர்கன் உடனான நேர்காணலின் போது, மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி இல்லையென்றாலும், ஐரோப்பா கால்பந்து லீக்கை விடுத்து வேறு எந்த கால்பந்து லீக்கிலும் விளையாடப் போவதில்லை. அமெரிக்கா, சவுதி அரேபியா லீக் தொடரில் விளையாட மாட்டேன் என்று கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ

After Manchester United contract came to an end, star player Cristiano Ronaldo has revealed that many teams have come forward to sign him. However, Ronaldo has said that he signed the contract because he gave a Word to the Al Nasser team management.