டெல்டா வேரியண்டே தாக்கினாலும் சிக்கல் இல்லை.. சென்னையில் ஐசிஎம்ஆர் நடத்திய ஆய்வில் குட்நியூஸ்

சென்னை : சென்னையில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐசிஎம்ஆர்) நடத்திய ஆய்வில் டெல்டா வேரியண்ட் கொரோனா, தடுப்பூசி போடப்பட்ட நபர்களை விட தடுப்பூசி போடப்படாத நபர்களை அதிகம் பாதிக்கும் சாத்தியம் உள்ளது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. டெல்டா வேரியண்ட் தாக்கினாலும், தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு இறப்பதற்கான வாய்ப்புகளை வெகுவாக குறைக்கிறது என்பதும் ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் SARS-CoV-2 நோய்த்தொற்றின் கடுமையான இரண்டாவது அலையை இந்தியா சந்தித்தது. BBV152 தடுப்பூசி (கோவாக்சின்; பாரத் பயோடெக்) மற்றும் ChAdOx1 nCoV-19 (Covishild, Serum Institute of India) உடன் COVID-19 தடுப்பூசி முதல் கட்டத்தில் சுகாதாரப் பணியாளர்களை இலக்காகக் கொண்டு ஜனவரி 2021 இல் நாட்டில் தொடங்கப்பட்டது, பின்னர் 18 வயதுக்கும் மேற்பட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் தடுப்பூசி திட்டம் விரிவு படுத்தப்பட்டது.

ஆனால் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டவர்களையும் டெல்டா வேரியண்ட் என்று அழைக்கப்படும் மரபணு மாறிய வைரஸ்கள் தாக்குவது தெரிந்துள்ளது. தடுப்பூசிகளில் இருந்து தப்பிக்கக்கூடிய இவ்வவை வைரஸ்களால் தடுப்பூசி போட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும், நோயின் தீவிரம் மற்றும் இறப்பு வருவது குறைவாகவே உள்ளது என்பது சென்னையில் ஐசிஎம்ஆர் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

