பாஜக ஈயம்.. பித்தளை திமுகவாம்.. “தனித்து நின்று எதிர்க்க திராணி இருக்கா?” திமுகவுக்கு பகிரங்க சவால்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுகவுக்கு தைரியமிருந்தால், திராணியிருந்தால் 2024 தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடட்டும் என பாஜக மாநில துணைத்தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி சவால் விடுத்துள்ளார். 'ஈயத்தை பார்த்து இளித்ததாம் பித்தளை' என்பது போல், இதுவரை வெற்றி பெற்ற ஒரு தேர்தலில் கூட தனித்து போட்டியிட தைரியம் இல்லாத ஸ்டாலின் பாஜகவை விமர்சிக்கிறார் என பாஜக நாராயணன் விமர்சித்துள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், பாஜக பற்றி பேட்டியில் பேசிய விஷயங்களுக்கு பாஜகவினர் எதிர்வினையாற்றி வருகின்றனர். திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகளின் முதுகில் சவாரி செய்துதான் சொற்ப எம்.எல்.ஏக்களை பாஜகவால் தமிழகத்தில் பெற முடிந்துள்ளது என ஸ்டாலின் விமர்சித்திருந்தார்.

அதற்கு பாஜகவினர் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர். 1967 முதல் தி.மு.க ஒரு தேர்தலில் கூட தனித்துப் போட்டியிட்டதில்லை என அண்ணாமலை சாடியிருந்தார். இந்நிலையில் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதியும் திமுகவுக்கு சவால் விடுத்துள்ளார்.

அயோத்தி ராமர் கோயில் இடிக்கப்பட்டு.. மீண்டும் மசூதி கட்டப்படும்! இமாம் சங்க தலைவர் சர்ச்சை

English summary

BJP state vice-president Narayanan Thirupathy has challenged DMK to contest the 2024 elections alone if it has guts. BJP's Narayanan has criticized that Stalin did not have the courage to compete alone even in an single election which dmk had won so far.