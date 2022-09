ஹாலில் ஏசி போடச் சொல்கிறேன்.. கோவிச்சுக்காம அங்க போங்க.. செந்தில்பாலாஜியை நிற்க விடாத அன்பகம் கலை!

Chennai

சென்னை: திமுக மாவட்டச் செயலாளர் பதவிக்கு விருப்பமனு கொடுக்க வந்த அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜியிடம், கட்சியின் துணை அமைப்புச் செயலாளரான அன்பகம் கலை அந்தப் பக்கம் போய் அமருங்க, இங்கே நிற்காதீங்க என கறாராக கூறிய நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

அந்த ஹாலில் ஏசி போட்டுவிடச் சொல்கிறேன், கொஞ்சம் கோபித்துக் கொள்ளாமல் அங்கே சென்று அமருமாறு அன்பகம் கலை கூறியவுடன் மறுப்பு ஏதும் சொல்லாமல் நடையை கட்டினார் செந்தில்பாலாஜி.

அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜியுடன் ஒரு பெரும் படையே திரண்டு நின்றதால் அது மற்றவர்களுக்கு சிரமத்தை கொடுக்கும் என்ற நோக்கத்தில் அவரை அங்கிருந்து நகர்ந்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினார் அன்பகம் கலை.

திருவிழா கோலம் பூண்ட அண்ணா அறிவாலயம்! களைகட்டும் திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் தேர்தல்!

