ஏப்ரலில் வெப்பம் குறையும், குளுகுளு காற்று வீசும்.. சட்டென்று மாறிய வானிலை - காரணம் என்ன

சென்னை: சுட்டெரிக்கும் சூரியன் சற்றே தனது சூட்டை தணிக்கப்போகிறார். ஏப்ரல் மாதத்தில் காற்று வீசப்போவதால் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறையும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையமும், தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் வெதர்மேன் பிரதீப் ஜானும் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் பிப்ரவரி இறுதியில் இருந்தே வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகமாகவே உள்ளது. சுட்டெரிக்கும் சூரியனால் வியர்வை மழையில் நனைத்து தவித்து வருகின்றனர் மக்கள். பல நகரங்களில் 100 டிகிரியைத் தாண்டி வெப்பநிலை பதிவாகி வருகிறது.

நேற்றைய தினம் ஈரோடு, கரூர் பரமத்தி, மதுரை விமான நிலையம், மதுரை நகரம், திருச்சி, வேலூர் ஆகிய 6 பகுதிகளில் வெயில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டைத் தாண்டி வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. இந்த நிலையில்

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் மாதத்தில் வெப்பம் இயல்பை விட குறைவாகவும், மழை இயல்பை விட அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

நுங்கம்பாக்கத்தை வாட்டும் மழை... 200 ஆண்டுகள் பெய்த மழை அளவு...பிரதீப் ஜான் பட்டியல்

