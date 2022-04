எங்கப்பா இங்கே இருந்த கடற்கரையை காணோம்? தமிழகத்தில் உருப்படியாக இருப்பது 37%.. மிச்சமெல்லாம் மோசம்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள 991 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கடற்கரையில் 37 சதவீதம் மட்டுமே சேதமின்றி அப்படியே உள்ளது. எஞ்சியதில் 40 சதவீத கடற்கரையில் மண்அரிப்பாலும், 23 சதவீதம் மண்திட்டாலும் சேதப்பட்டுள்ளது. இதனால் தமிழக கடற்கரையை பாதுகாக்க தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவின் அடிப்படையில் புதிய திட்டம் அவசியமாக உள்ளது.

தமிழகத்தில் மொத்தம் 13கடலோர மாவட்டங்கள் உள்ளன. காவிரி, பாலாறு, வைகை, தாமிரபரணி உள்ளிட்ட முக்கிய ஆறுகளாக உள்ளன. மொத்தமாக தமிழகத்தில் 991 கிலோமீட்டர் நீளம் கடற்கரை அமைந்துள்ளது.

இயற்கை நிகழ்வு மற்றும் மனித தலையீடுகள் என 2 வழிகளில் கடற்கரை பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் தமிழகத்தில் உள்ள 63 சதவீத கடற்கரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அறிக்கை ஒன்றின் வழியாக தெரியவந்துள்ளது.

Only 37 per cent of the 991 km long coastline in Tamil Nadu is intact. The remaining 40 percent is damaged by coastal erosion and 23 percent by mudslides. Thus a new plan is needed based on the National Green Tribunal order to protect the Tamil Nadu coast.