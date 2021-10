இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பை விட மீண்டவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகம் - அதிகரிக்கும் நம்பிக்கை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுபவர்களை விட மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 15,981 பேருக்கு கொரோனா உறுதியாகியுள்ளது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 17,861 பேர் கொரோனாவிலிருந்து மீண்டுள்ளனர்.

நேற்று முன்தினம் 18,987 பேர், நேற்று 16,862 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று தினசரி கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. இதன் மூலம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 3,40,53,573 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 17,861 பேர் கொரோனாவிலிருந்து மீண்ட நிலையில் கொரோனாவிலிருந்து 3,33,99,961 பேர் மீட்டுள்ளனர்.

கடந்த 24 மணிநேரத்தில் கொரோனாவால் 166 பேர் பலியாகியுள்ளனர். நேற்று முன்தினம் 246 பேரும், நேற்று 379 பேரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி இறந்த நிலையில் இன்று கொரோனா பாதிப்பு வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இதன் மூலம் கொரோனாவால் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 4,51,980 ஆக உள்ளது.

English summary

The number of survivors is higher than the number of corona victims in India. Corona has been confirmed for 15,981 people in the last 24 hours. 17,861 people have recovered from the corona in the last 24 hours. q