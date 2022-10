அட்டூழியம்.. மத்திய அரசு கண்டிக்காதது தான் இலங்கையின் துணிச்சலுக்கு காரணம்.. எகிறி அடித்த அன்புமணி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்திய அரசு கண்டிக்காததும், எச்சரிக்காததும் தான் மீண்டும், மீண்டும் அத்துமீறும் துணிச்சலை சிங்கள அரசுக்கு கொடுத்துள்ளது என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆவேசமாகக் கூறியுள்ளார்.

எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 7 பேரையும், ஒரு படகையும் இலங்கை கடற்படையினர் சிறைப் பிடித்துள்ளனர்.

இலங்கை கடற்படையினரால் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டதற்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதான் பிரச்சினையே! அதிகாரம் இன்று என்னிடம் இருந்திருந்தால்! அன்புமணி சொன்னாரு பாருங்க ஒரு விளக்கம்

English summary

Indian government's non-reprimand has given the Sri Lankan government the courage to arrest indian fishermen again and again. Central government should warn the Sri Lankan government not to attack or arrest TN fishermen : Urges PMK president Anbumani Ramadoss.