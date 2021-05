Nurses Day 2021: கொரோனா போர்க்களத்தில் போராடும் வெள்ளை உடை வீராங்கனைகளுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்து

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மக்களின் உயிர்காக்கும் மகத்தான சேவையில் தாயுள்ளத்தோடு ஈடுபடுபவர்கள் செவிலியர்கள். உலக செவிலியர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இருபால் செவிலியர்களுக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ், அமமுக தலைவர் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோர் செவிலியர்களுக்கு வாழ்த்து கூறியுள்ளனர்.

உலக செவிலியர் தினத்தை முன்னிட்டு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், மக்களின் உயிர்காக்கும் மகத்தான சேவையில் தாயுள்ளத்தோடு ஈடுபடுபவர்கள் செவிலியர்கள் என்று கூறியுள்ளார்.

போர்க்களத்தில் காயம்பட்ட வீரர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து தாய் மனதிற்குரிய பரிவு காட்டிய கைவிளக்கேந்திய காரிகை 'ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்' எனும் செவிலியரைச் சிறப்பிக்கும் விதமாக செவிலியர்கள் தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

English summary

May 12 is the birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing.International Nurses Day is a day observed every year on May 12 to honour nurses. Chief Minister of Tamil Nadu M.K. Stalin also congratulated nurses on both sides. Opposition leader Edappadi PalaniSamy, PAMAC founder Dr. Ramadoss and AMMK leader TTV Dinakaran also congratulated the nurses.