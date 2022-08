"ஷ்.. காரம்.. ஆனா செம டேஸ்ட்.." தமிழக உணவுகளை உச்சுக்கொட்டி சாப்பிடும் வெளிநாட்டு செஸ் வீரர்கள்

Chennai

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்காக சென்னை வந்துள்ள சர்வதேச வீரர்கள் தமிழக உணவுகளை விரும்பி சாப்பிட்டு வருகின்றனர்.

chess Olympiad வீரர்களுக்கு Idly, Vadaiயோட Breakfast

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறது. மூன்று சுற்றுகளுக்கான போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், இந்திய அணி தொடர்ந்து வெற்றிப்பாதையில் முன்னேறி வருகின்றனர். ஒவ்வொரு நாளும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி குறித்த செய்திகள் மக்களிடையே ஆர்வத்தை அதிகரித்து வருகிறது.

சாப்பாடு எப்டிமா இருக்கு? 8 வயது “பாலஸ்தீன” செஸ் வீராங்கனையிடம் பாசமாக விசாரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

