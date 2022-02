"இது துரோகம்".. அதிக அன்பு வைத்தால் இப்படித்தான்.. கண்டுகொள்ளாத தோனி.. கொதிக்கும் ரெய்னா பேன்ஸ்!

Chennai

சென்னை: சமூக வலைதளங்களில் தற்போது ரெய்னா ரசிகர்கள் பலர் சிஎஸ்கேவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். அதில் சிலர் தோனியையும் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

2022 ஐபிஎல் ஏலம் முடிந்துள்ளது. சிஎஸ்கே அணி முடிந்த அளவு பழைய அணியை உருவாக்க முயன்று பல வீரர்களை எடுத்துள்ளது. பிராவோ, உத்தப்பா, சாகர், மிட்சல் சாண்ட்னர், ராயுடு, கேஎம் ஆசிப் போன்ற வீரர்கள் மீண்டும் அணிக்குள் வந்துள்ளனர்.

தோனி, ஜடேஜா, ருத்துராஜ் ஏற்கனவே அணியால் ரீ டெயின் செய்யப்பட்டுவிட்டனர். இது போக டு பிளசிஸ், ஷரத்துல் தாக்கூர் போன்ற வீரர்களை சிஎஸ்கே அணி மீண்டும் எடுக்க முடியாமல் போய்விட்டது.

ஏன் இப்படி? லிஸ்டில் பெயரை கூட தராத சிஎஸ்கே.. ரெய்னாவிற்கு நடந்தது என்ன? பின்னணியில் வேறு காரணம்?

English summary

IPL 2022: Raina fans are not happy with Dhoni and CSK decision to let go MR IPL in the auction.