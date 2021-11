அவ்வளவு கோடியா? ரீடெயின் பண்ண முடியாது.. கழற்றி விட்ட அணி.. ஐபிஎல்லை அதிர வைக்க போகும் வீரர்!

Chennai

சென்னை: 2022 ஐபிஎல் ஏலத்தில் முக்கியமான வீரர் ஒருவர் மிக அதிக தொகைக்கு ஏலத்திற்கு செல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2022 ஐபிஎல் தொடருக்கான ஏலம் அடுத்த வருடம் ஜனவரி -பிப்ரவரியில் நடக்க உள்ளது. அதற்கு முன்பாக இன்று வீரர்களை தக்க வைக்கும் ரீடெயின் நிகழ்வு நடக்க உள்ளது.

ஒவ்வொரு அணியும் அதிகபட்சம் 4 வீரர்களை தக்க வைத்துக்கொள்ள முடியும். அந்த 4 வீரர்கள் யார், யாரெல்லாம் நீக்கப்பட உள்ளனர் என்பது குறித்த விவரங்கள் இன்று வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

IPL 2022: Rashid Khan may go for a higher bid as he may not be retained by SRH in the next auction.