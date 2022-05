பிரான்ஸ் சுற்றுலாவை திடீரென ரத்து செய்த டி.ஆர்.பி.ராஜா! காத்திருக்கும் அமைச்சர் பதவி? பரபர பின்னணி

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கோடைக்கால விடுமுறையை குடும்பத்துடன் கழிக்க பிரான்ஸ் செல்வதற்காக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து வைத்திருந்த டி.ஆர்.பி.ராஜா திடீரென தனது பயணத்தை ரத்து செய்துள்ளாராம்.

டி.ஆர்.பி.ராஜாவை பிரான்ஸ் செல்ல வேண்டாம் என முதல்வர் அறிவுறுத்தியதன் பின்னணியில் பெரிய அறிவிப்பு ஒன்று இம்மாத இறுதியில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஓராண்டு திமுக ஆட்சியில்..

அதாவது தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெற மூன்றாவது முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ள டி.ஆர்.பி.ராஜாவுக்கு காலம் கனிந்துவிட்டதாக கூறுகிறார்கள் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

English summary

Tamil nadu government cabinet change: TRP Raja, who had booked tickets to go to France to spend the summer holidays with his family, has abruptly canceled his trip.