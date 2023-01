இது தமிழ்நாடா அல்லது வட மாநிலமா? வட மாநிலத்தவர்கள் அட்டூழியம் அதிகரிப்பு! கொதிக்கும் வேல்முருகன்!

தமிழ்நாட்டில் வட மாநிலத்தவர்களுக்கு கடிவாளம் போடச் சொல்லும் வேல்முருகன்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வட மாநிலத்தவரின் குற்றச்செயல்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதனைத் தடுத்து நிறுத்தாது, தமிழ்நாடு அரசு வேடிக்கை பார்ப்பது, அரசுக்கு மிகப்பெரிய களங்கத்தை ஏற்படுத்தும் என வேல்முருகன் எச்சரித்துள்ளார்.

மேலும், இது தமிழ்நாடா அல்லது வட மாநிலமா என சந்தேகம் எழும் வகையில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் அமைந்திருப்பதாக வேதனை பகிர்ந்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

Velmurugan has warned that if the Tamil Nadu government will not stop the crimes of the northerners, it will bring a huge stigma to the government.