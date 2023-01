டோட்டலா காலி.. பயங்கர ‘ட்விஸ்ட்’ கொடுத்த ஈபிஎஸ் டீம்! சிக்கலாக மாறிய ‘ஒற்றை ஓட்டு’ ஆஹா! இதென்ன ரூல்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை எடப்பாடி பழனிசாமி ராஜினாமா செய்துவிட்டார், தற்போது நான் தான் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து வருகிறேன், இப்போது தேர்தல் நடத்தினாலும், அதிமுகவின் ஒற்றைத் தலைமையாக நான் தான் வருவேன் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் 'விஸ்வரூபம்' காட்டி வரும் நிலையில், அதற்கு பதிலடியாக பயங்கர 'ட்விஸ்ட்' கொடுக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு. 'ஒற்றை ஓட்டு' முறையை வைத்து ஓபிஎஸ்ஸுக்கு வேட்டு வைக்கிறது ஈபிஎஸ் அணி.

ஈபிஎஸ் தனது இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாகவும், இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் அனுப்பிவிட்டார், ஈபிஎஸ் நடத்திய பொதுக்குழு செல்லாது என்றால் ஈபிஎஸ் எந்தப் பதவியிலும் இருக்க மாட்டார் என்பது ஓபிஎஸ் தரப்பின் வாதம்.

எடப்பாடி பழனிசாமி இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டார் என்றால், ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதவியும் காலியாகிவிடும், 'ஒற்றை வாக்கு' அடிப்படையில் இருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், இரண்டு பதவிகளும் காலி தான் என ட்விஸ்ட் கொடுக்கிறது எடப்பாடி தரப்பு.

English summary

O Panneerselvam says Edappadi Palaniswami has resigned from the post of AIADMK joint coordinator, So, I am the sole leader of ADMK. But EPS faction responded that, If one leader resigns, another one's post must be vacant, because OPS and EPS elected by single vote.