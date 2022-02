பஞ்சர் பாஜக.. மாஸ்டர் பிளானில் குதித்த "தலை"கள்.. தாக்கு பிடிப்பாரா தாக்கரே.. காங்கிரஸ் என்னாகும்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பலம் கொண்ட பாஜகவை வீழ்த்த, தேசிய தலைவர்கள் ஒன்றுகூடி வருகின்றனர்.. இது எந்த அளவுக்கு பலனை தரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது... இதனால் தேசிய அரசியலே பரபரத்து காணப்படுகிறது.

மகாராஷ்டிர முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே சமீபத்தில் தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவை விருந்துக்கு வரும்படி அழைப்பு விடுத்திருந்ததன் பேரில், நேற்றைய தினம் அந்த விருந்து நல்லபடியாக நடந்து முடிந்தது.

சந்திரசேகர்ராவ் மும்பை வந்து இந்த விருந்தில் கலந்துகொண்டார்... இது வெறும் விருந்து நிகழ்ச்சி மட்டுமே இல்லை..

