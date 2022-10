கழட்டி விட்ருவோம்! பாஜக நமக்கு வேணாம்..சீனியர்களை களமிறக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி! அதான் இந்த பேச்சா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் கடந்த சில நாட்களாக நடந்து வரும் நிகழ்வுகளில் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு சாதகமாக பாஜக தலைமை இருப்பதாகச் சொல்லப்படும் நிலையில், சில எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு சீனியர்கள் பாஜகவை கூட்டணியை முறிக்கும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமியே பேசவைத்திருக்கலாம் என அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.

அதிமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் தமிழக முன்னாள் முதல்வருமான ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்திலும் சரி கட்சி பொறுப்பில் இருந்தபோதும் சரி அதிமுக எப்படி இருந்ததோ அதற்கு அப்படியே தலைகீழாக இருப்பதாக தொண்டர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

அவரது மறைவுக்குப் பின் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு சிக்கல்களை அதிமுக சந்தித்து வருகிறது. சசிகலா விவகாரம், டிடிவி தினகரன், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் மோதல் என ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகளில் சிக்கி பேசு பொருள் ஆவது தான் அதிமுகவின் வாடிக்கையாகி போனது.

English summary

It is said that the BJP leadership is favorable to the OPS side in the events that have been going on in the AIADMK for the past few days. In this case, political observers say that Edappadi Palaniswami might have made some seniors of his party talk to break the alliance with the BJP.