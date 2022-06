வெள்ளப்பாதிப்பு அசாமில் சிவசேனா எம்எல்ஏக்களை வைத்து அரசியல் வணிகமா? பாஜகவை சாடிய சீமான்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஆட்சியை கலைக்கும் நோக்கத்தில் அதிருப்தி சிவசேனா எம்எல்ஏக்களை வெள்ளப்பாதிப்பால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அசாம் மாநிலத்தில் பாஜக தங்க வைத்து அரசியல் வணிகம் செய்கிறதா? என நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ள நிலையில் பாஜகவின் இத்தகைய செயல் வெட்கக்கேடானது. மிகவும் இழிவானது எனவும் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக உள்ளார்.

இந்த கூட்டணி ஆட்சி மீது அதிருப்தி அடைந்த சிவசேனா எம்எல்ஏக்கள் அக்கட்சியின் அமைச்சரான ஏக்நாத் ஷிண்டேவுடன் அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் உள்ள ஓட்டலில் உள்ளனர். இதன் பின்னணியில் பாஜக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Is the BJP doing political business? by keeping rebel Shiv Sena MLAs in flood-hit Assam with the aim of dissolving the government in Maharashtra. Such action of the BJP is shameful, says Nam tamilar Party Coordinator Seeman.