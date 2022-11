புஷ்“வானம்”.. டம்மியான பில்டப்! வலுவிழந்த காற்றழுத்தம் -இனி மழை பெய்யுமா? வெளியான வானிலை அப்டேட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வங்கக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி வலுவிழந்ததால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை மட்டுமே பெய்யும் என்றும், மீனவர்களுக்கான வானிலை எச்சரிக்கை ஏதும் இல்லை எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "நேற்று மத்தியமேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் தெற்கு ஆந்திர மற்றும் வட தமிழக கடலோரப்பகுதிகளை ஒட்டி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவியது.

நேற்று மாலை இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவிழந்தது. இன்று (23.11.2022) காலை தெற்கு ஆந்திர மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவி வருகிறது.

English summary

According to the Chennai Meteorological Department, “The deep depression has weakened, there will be only moderate rain in a few places in Tamil Nadu and there is no weather warning for fishermen."