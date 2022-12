உயிரை பணயம் வைத்து பணியாற்றிய செவிலியர்களுக்கு இதுதான் புத்தாண்டு பரிசா? திமுக அரசை சீண்டிய அண்ணாமலை

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தற்காலிக செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என திமுக வாக்குறுதி அளித்திருந்த நிலையில், கொரோனா தொற்று தீவிரமாகப் பரவிய காலகட்டத்தில் தற்காலிகமாக பணியில் சேர்க்கப்பட்ட சுமார் 6000 செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட மாட்டார்கள் என அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளதற்கு தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். தங்கள் உயிரை துச்சமாக கருதி பணிசெய்த செவிலியர்களுக்கு திமுக அரசு கொடுத்த புத்தாண்டு பரிசை பாருங்கள் என விமர்சித்துள்ளார் அண்ணாமலை.

கொரோனா காலத்தில் தற்காலிகமாக பணியாற்றிய செவிலியர்களுக்கு பணிநிரந்தரம் வழங்கப்படாது என்று அரசாணை வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அறிவிப்பிற்கு தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், உடனடியாக 6000 செவிலியர்களுக்கு நிரந்தர பணி ஆணை வழங்கப்பட வேண்டும். தவறினால், அவர்களுக்காக தமிழக பாஜக மாபெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் என அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார்.

English summary

TN BJP president Annamalai has condemned DMK government order that says that around 6000 nurses who were temporarily employed during the period when the corona virus spread will not be made permanent.