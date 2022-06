அக்னிபாத்தை எதிர்ப்பது தான் தேசபக்த கடமை! வாங்க ஓரணியில் நிற்போம்! மோடி அரசை சாடிய கே பாலகிருஷ்ணன்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛ஆபத்தான சூழலில் இந்திய நாட்டை பாதுகாக்கும் ராணுவ பணிக்கு கூட 4 ஆண்டுகள் ஒப்பந்தக்கூலியில் ஆட்களை எடுக்க துணிந்திருக்கிறது மோடி அரசாங்கம். இது மிகப்பெரிய மோசடி. அக்னிபாத் திட்டத்தை எதிர்ப்பது மகத்தான தேசபக்த கடமை. இதனால் அனைவரும் ஓரணியில் நின்று எதிர்ப்போம்'' என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்திய பாதுகாப்பு துறையின் முப்படைகளில் அக்னிபாத் எனும் திட்டம் அறிமுகமாக உள்ளது. இதன்மூலம் குறுகிய கால பணியாக 4 ஆண்டுகள் வரை இளைஞர்கள் பணியமர்த்தப்பட உள்ளன.

இந்த திட்டத்துக்கு இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. இத்திட்டத்தை கைவிட்டு இதற்கு முன்பு இருந்தபடியே முப்படைகளிலும் ஆள்சேர்ப்பு நடவடிக்கை வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

The Modi government has even dared to hire people on a 4-year contract to do military work to protect India in a dangerous environment. This is the biggest scam. Opposing the Agnibad project is a huge patriotic duty. We will all stand on the sidelines and oppose this, ”said Balakrishnan, the state secretary of the Marxist Communist Party.