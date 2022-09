சம்மந்தம் இல்லாத "செலபஸ்.." நீட் தேர்வால் தமிழக மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டது உண்மை: அண்ணாமலை ஒப்புதல்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வால் பாதிப்பு இருந்தது உண்மை தான் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

இளங்களை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு முடிவுகள் அண்மையில் வெளியாகியது. இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் 80 சதவிகிதம் தோல்வியை சந்தித்தனர். இது தமிழக அரசியல் கட்சியினரிடையே விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில் சென்னையில் தமிழ பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், நீட் தேர்வை பொறுத்தவரை பாஜகவுக்கு அரசியல் செய்ய வேண்டிய நோக்கம் கிடையாது. நீட் தேர்வு தமிழக மாணவர்களுக்கு நல்லது. குறிப்பாக பின்தங்கிய பகுதிகளில் இருந்து நீட் தேர்வின் மூலம் மருத்துவம் படித்து வருகின்றனர்.

Tamil Nadu BJP president Annamalai has said that it is true that the NEET exam was affected in Tamil Nadu. But the Syllabus was improed in Tamilnadu.