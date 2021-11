ஜெய்பீம் ஜாதி சர்ச்சை: 7 நாட்களில் ரூ.5 கோடி தர வேண்டும்! சூர்யா, ஜோதிகாவுக்கு வன்னியர் சங்கம் நோட்டீஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஜெய்பீம் திரைப்படத்தில் வன்னியர் சமுதாயத்தை இழிவாக சித்தரிப்பதாக குற்றம்சாட்டி நடிகர் சூர்யா, அமேசான் நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு வன்னியர் சங்கம் சார்பில் வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் சூர்யா 7 நாட்களுக்குள், ஐந்து கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் என்று வக்கீல் நோட்டீசில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஞானவேல் இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் அமேசான் ஓடிடி இணையதளத்தில் வெளியாகி இருந்தது ஜெய்பீம் என்ற திரைப்படம்.

English summary

A lawyer's notice has been sent to actor Suriya and Amazon on behalf of the Vanniyar Sangam, accusing them of insulting the Vanniyar community in the movie Jai Bhim.