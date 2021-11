Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நடிகர் சூர்யா மற்றும் அவரது மனைவி ஜோதிகா ஆகியோர் நடித்த திரைப்படங்களை புதுச்சேரியில் எந்த தியேட்டரிலும் வெளியிடக் கூடாது என வலியுறுத்தி தியேட்டர் உரிமையாளர்களிடம் புதுச்சேரி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் மனு அளித்தனர்.

ஜெய் பீம்: சூர்யா மட்டுமல்ல.. ஜோதிகா படங்களையும் திரையிட கூடாது.. ஒன்று திரண்ட பாமக

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ஜோதிகா தயாரிப்பு நிறுவனமான 2 டி தயாரிப்பில் ஜெய் பீம் திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் இணையதளத்தில் வெளியானது.

இது மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தாலும் அதே அளவு எதிர்ப்பையும் பெற்றுள்ளது.

English summary

Jaibhim issue: The Puducherry PMK party has hand over a petition with theater owners demanding that films starring actor Surya and his wife Jyothika not be released in any theater in Pondicherry.