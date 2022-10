தொப்புள்கொடி உறவுகளாய் வாழ்ந்து வருகிறோம்! சூழ்ச்சிக்கு இடம் கொடுத்துவிட வேண்டாம் -ஜவாஹிருல்லா

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழகத்தில் ஒரு தாய் பிள்ளைகளாய் தொப்புள்கொடி உறவுகளாய் பிணைந்து வாழ்ந்து வரும் நிலையில், அதனை சீர்குலைக்கும் எந்த சூழ்ச்சிக்கும் இங்கு இடங்கொடுத்து விடக்கூடாது என மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இந்தியாவின் ஏனைய மாநிலங்களுக்கு ஓர் உயர்ந்த உதாரணமாகத் தமிழ்நாடு திகழ்ந்து வருவதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Jawahirullah has appealed, Tamil Nadu peoples are living in umbilical cord relationships, no conspiracy to disrupt it should be allowed here