ஜெயலலிதா மரணம்: ஆறுமுகச்சாமி விசாரணை ஆணையத்துக்கு கோடிக்கணக்கில் செலவு.. மொத்தம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ள ஆறுமுகசாமி ஆணையத்துக்கு செய்யப்பட்ட செலவு எவ்வளவு? என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல்நலக்குறைவால் சென்னை தனியார் மருத்துவமனையில் 2016ம் ஆண்டு அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

இருப்பினும் சிகிச்சை பலனின்றி ஜெயலலிதா 2016 டிசம்பர் மாதம் 5ல் தேதி காலமானார். இதற்கிடையே தான் அவரது மரணம் தொடர்பாக சந்தேகங்கள் எழுப்பப்பட்டன. ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் மர்மம் உள்ளதாக கூறப்பட்டது.

English summary

How much has been spent on the Arumugasamy Commission which has investigated the death of late former Chief Minister Jayalalithaa and submitted a report to Chief Minister Stalin? The information has been released.